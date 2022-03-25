Самолеты из Петрозаводска будут летать по новым направлениям

Несколько новых воздушных маршрутов открывают в Карелии. В расписании рейсов из аэропорта «Петрозаводск» появились изменения, сообщает ИА «Республика».

Согласно расписанию, с 27 марта по 26 октября можно будет вылететь в Калининград. Перелеты предусмотрены дважды в неделю воскресеньям и средам. На этот же период открывается также сообщение между Петрозаводском и Мурманском.

Самолеты авиакомпании «Азимут» с 29 марта по 28 октября будет летать в Ростов-на-Дону и Воронеж, рейсы запланированы по пятницам и вторникам. С 28 марта по 28 октября по понедельникам и четвергам можно будет улететь в Сочи.

С мая по октябрь компания «Северсталь» собирается возобновить сообщение с Симферополем и Анапой. Рейсы в Анапу будут один раз в неделю, а в Симферополь - трижды в неделю.

Компания «Победа» с апреля сменит аэропорт в Москве. Самолеты будут садиться и взлетать из Шереметьево. // Фото: аэропорт «Петрозаводск» ВКонтакте