Самолеты Петрозаводск-Москва будут приземляться в Шереметьево

С 1 апреля самолеты авиакомпании «Победа», курсирующие по маршруту Петрозаводск-Москва, будут приземляться в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РК.

Ранее самолеты из карельской столицы следовали через аэропорт Внуково.

Также отмечается, что с мая и до конца октября рейс «Победы» Петрозаводск-Москва будет ежедневным. Информация об изменениях в расписании размещается на официальном сайте компании. Фото источника