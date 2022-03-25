Снегопады и метели идут в Карелию

В Карелию идет непогода. Предупреждение распространяет Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска.

По данным синоптиков, 26 марта в столице Карелии ожидается снег, метель. Днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха - 0+2, к вечеру -2-4.

27 марта снегопады и метели ожидаются в большинстве районов республики. Порывы ветра будут достигать 25 м/с. Ночью местами похолодает до -15, днем температура составит -1-6.

28 марта в Карелии снег ожидается местами. Ветер стихнет, но морозы могут достигать ночью -17 градусов. Днем -3-8. Фото pixabay.com/Hans