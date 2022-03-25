В Суоярви построят 145-квартирный дом для переселенцев

В Суоярви освобождается площадка под строительство дома для переселенцев из аварийного фонда. Об этом сообщает официальный Интернет-портал республики.

«Сейчас начинается разборка дома 22 по улице Октябрьская. На очереди рядом стоящие дома 24 и 26, из которых завершают переезд две семьи. Планируется в этом месяце закончить снос домов и далее предоставить участок в аренду строительной компании АО «Специализированный застройщик «КарелСтройМеханизация»»,

- рассказал глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов.

Инженеры уже разработали проект строительства 145-квартирного дома на этом месте. В мае он должен пройти экспертизу.

По действующей программе переселения граждан из аварийного фонда в Суоярвском районе уже расселено 390 квартир. Фото источника