Экзаменационную спецрассадку в школах отменяют

Роспотребнадзор отменил требование о соблюдении специальной зигзагообразной рассадки во время сдачи школьных экзаменов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает lenta.ru.

Также отменено требование о закреплении за каждым классом отдельного кабинета и возвращают 100-процентную заполняемость детских оздоровительных учреждений. В пресс-службе Роспотребнадзора обратили внимание на аннуляцию правил по разработке разного времени начала уроков и перемен для минимизации контактов школьников.

Кроме того, предъявлять медицинскую справку для посещения ребенком образовательного учреждения, если он был в контакте с больным COVID-19, теперь не понадобится. Изменения связаны с тем, что при заражении омикрон-штаммом заболевание схоже с течением ОРВИ. Фото: www.9111.ru.