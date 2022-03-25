25 марта 2022, 13:17
Общество

Лауреатов фестиваля «Зимние фонтаны» наградят в Петрозаводске

В эти выходные на лыжной трассе петрозаводчане смогут получить сертификаты и сувениры

В Петрозаводске завершается очередной фестиваль «Зимние фонтаны». Организаторы готовы вручить призы его лауреатам, сообщает пресс-служба мэрии.

27 марта участники фестиваля смогут поставить на развилке последнюю отметку. Горожан, посетивших лыжную трассу не менее 20 раз, ждут сертификаты и памятные кружки. Их будут раздавать на стартовой поляне с 10 до 15 часов.

Торжественное подведение итогов проекта состоится в карельской столице 3 апреля. На трассе «Фонтаны» лауреатов городского фестиваля будет ждать традиционный розыгрыш призов. Фото источника

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
Зимние фонтаны
фестиваль
Мэрия
сувениры
новости петрозаводска