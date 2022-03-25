Сообщения о кончине Владимира Жириновского облетели российские СМИ

Сообщения о кончине Владимира Жириновского заполнили новостные ленты российских СМИ. Информация сопровождалась отметкой «неподтвержденные данные». Одним из первых о смерти лидера ЛДПР в возрасте 75 лет рассказал сенатор Александр Пронюшкин.

Но вслед за этой новостью появились опровержения от председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, затем от Минздрава РФ.

«Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи оказывают ему помощь»,

- сообщили в ведомстве.

Официальных подтверждений на эту минуту нет. Фото: discover24.ru