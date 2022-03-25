Каждому двадцатому ребенку сделана прививка от ковида

Эксперты IT-сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос родителей детей от 12 до 17 лет в 175 населенных пунктах России. Тема вопроса касалась детской вакцинации от коронавируса.

Так, 78% родителей не собираются делать прививки от ковида подросткам. Из чего были сделаны выводы, что число готовых вакцинировать свое чадо сократилось вдвое по сравнению с началом года. Объяснения просты: заболеваемость снижается, меры предосторожности постепенно отменяются.

Прививку от коронавируса своим детям уже сделали 5% родителей. Однозначно готовы к вакцинации подростков еще 3% респондентов. Почти каждый второй – 47% опрошенных – наотрез отказываются идти на такой шаг. При этом практически все родители, решившиеся на него, прошли эту процедуру сами. Фото: pixabay.com/ru.