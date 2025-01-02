02 января 2025, 15:17
За последнюю неделю года 56 россиян умерли от ковида
Коронавирус продолжает убивать жителей страны
За последнюю неделю 2024 года в России были выявлены 22 496 случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость снизилась на 18,8%, такую статистику приводит оперативный штаб.
За неделю умерли 56 россиян, заболевших ковидом. В больницы были доставлены 2340 человек.
В Карелии новых жертв коварной болезни нет. Были госпитализированы 18 пациентов, а всего выявлено около сотни новых случаев. // Фото: unsplash.com / Sardar Faizan