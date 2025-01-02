Взорвавшаяся петарда разворотила руку жителю Петербурга

Взорвавшаяся петарда нанесла серьезные травмы жителю Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, инцидент произошел 1 января в деревне Ексолово. После взрыва петарды правая рука петербуржца превратилась в кровавое месиво. Его экстренно доставили в одну из больниц Северной столицы.

У горожанина диагностировали алкогольную интоксикацию и обширную рваную рану правой кисти с повреждением четырех пальцев.

Раны пострадавшего были обработаны. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. // Фото: freepik.com