02 января 2025, 14:34
Взорвавшаяся петарда разворотила руку жителю Петербурга
Врачи оказали помощь 41-летнему жителю Северной столицы
Взорвавшаяся петарда нанесла серьезные травмы жителю Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным источника, инцидент произошел 1 января в деревне Ексолово. После взрыва петарды правая рука петербуржца превратилась в кровавое месиво. Его экстренно доставили в одну из больниц Северной столицы.
У горожанина диагностировали алкогольную интоксикацию и обширную рваную рану правой кисти с повреждением четырех пальцев.
Раны пострадавшего были обработаны. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. // Фото: freepik.com