Ребенок спас мать от смерти за час до Нового года

В Санкт-Петербурге ребенок спас свою мать от смерти за час до Нового года. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, один из жителей Северной столицы поругался с женой, несколько раз ударил ее, а затем начал душить. Сын пары не дал отцу убить мать, он позвонил в полицию, звонок был принят в 23:00 31 декабря.

Прибывшие на место стражи порядка задержали главу семейства. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Женщина госпитализирована. У нее диагностированы перелом нижней челюсти и хрящей гортани, а также закрытая черепно-мозговая травма. На шее женщины найдены следы удушения. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. // Фото: unsplash.com / Ioetech