02 января 2025, 10:33
Умер бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис
Российский политический деятель скончался в возрасте 74 лет
Бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь политика Ирину.
По данным источника, 30 декабря у Алксниса случился инсульт. Он впал в кому и провел в больнице три дня, после чего скончался.
Виктор Алкснис был народным депутатом СССР, депутатом Верховного Совета Латвийской ССР, депутатом Госдумы третьего и четвертого созывов. Был полковником авиации. // Фото: unsplash.com / David Monje