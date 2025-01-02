Умер бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис

Бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь политика Ирину.

По данным источника, 30 декабря у Алксниса случился инсульт. Он впал в кому и провел в больнице три дня, после чего скончался.

Виктор Алкснис был народным депутатом СССР, депутатом Верховного Совета Латвийской ССР, депутатом Госдумы третьего и четвертого созывов. Был полковником авиации. // Фото: unsplash.com / David Monje