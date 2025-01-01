Россиянин выиграл один миллиард рублей в новогоднюю лотерею

Удача улыбнулась россиянину в лотерею. Выигрышный билет, который принес обладателю миллиард рублей, был приобретен в Сахалинской области – на это указывает номер телефона победителя. О победителе сообщает РБК. В рамках розыгрыша «Новогодний миллиард» выигрышными стали 11 920 044 билетов. В тираже было разыграно 3,65 млрд рублей.

До этого лишь три человека в России смогли выиграть в лотерею один миллиард рублей.

Еще 90 человек выиграли больше одного миллиона рублей, а 81 стал обладателем выигрыша в 123 457 рублей. // фото «Петрозаводск говорит»