За плантацию наркосодержащих растений житель Карелии ответит в суде

Мужчина в Олонецком районе купил через интернет семена наркосодержащих растений и вырастил их в родительском доме. О плантации узнали, теперь 33-летнего «фермера» будут судить, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские узнали от информаторов, что житель одного из населенных пунктов района выращивает запрещенные растения. В его доме и в доме, доставшемся мужчине по наследству от родителей, провели обыск.

В результате и там, и там изъяли каннабис (марихуану) и коноплю. Обвиняемый сказал, что семена конопли купил, чтобы растение избавило его от болей в спине. Вместе с семенами он заказал необходимое оборудование и впоследствии стал выращивать наркотик для личного употребления.

Возбудили уголовное дело по «наркотическим» статьям, дальнейшую судьбу фигуранта решит суд. Ему грозит наказание до десяти лет лишения свободы. // фото: «Петрозаводск говорит»