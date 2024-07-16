Начальница почтового отделения в Карелии украла пенсионные деньги

В Кондопоге осуждена бывшая начальница почтового отделения. Женщину обвиняли в присвоении денег организации, сообщает Следственный комитет.

В суде было установлено, что в мае этого года женщина присвоила 40 тысяч рублей, которые должны были быть выплачены местному пенсионеру. Когда мужчина пришел в отделение и возмутился тем, что ему не принесли пенсию, горожанину заявили, что деньги он получил. Будучи несогласным с этим, пожилой человек пошел в полицию.

В ходе следствия начальница призналась в том, что это она взяла деньги. Приговором суда ей назначено наказание в виде условного срока на полтора года. Также женщина должна будет являться в уголовно-исполнительную инспекцию и не менять место жительства. // Фото «Петрозаводск говорит»