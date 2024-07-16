Житель Карелии отделался штрафом за угрозы судебному приставу

В Кондопоге вынесен приговор местному жителю, который обвинялся в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает Следственный комитет.

В суде было установлено, что в июне судебный пристав пришел в квартиру должника, не платившего алименты. Мужчина отказался проследовать в отделение, достал нож и направил его на пристава. На помощь представителю власти пришли коллеги, которые нейтрализовали угрозу.

Свою вину подозреваемый признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде денежного штрафа. // Фото: unsplash.com / Octavian Dan