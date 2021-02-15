15 февраля 2021, 08:54
Происшествия

За неделю сотрудники Росгвардии Карелии 343 раза выезжали по тревоге

Вневедомственная охрана подвела итоги работы за семь дней

В течении недели росгвардейцами республики совершено 343 выезда по сигналам тревоги с охраняемых объектов и из квартир граждан, сообщает управление Росгвардии по РК.

В шестнадцати случаях успешно пресечены попытки хищения имущества.

Сотрудниками подразделений вневедомственной охраны, находившимися на маршрутах патрулирования, за административные правонарушения задержаны 15 человек. Три человека задержаны по подозрению в совершении преступлений.

Статистические данные собраны за период с 6 по 11 февраля.

Фото из группы «Управление Росгвардии по Республике Карелия»

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Карелия
росгвардия
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