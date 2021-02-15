В Карелии новой жертвой аварии на водопроводе стала легковая машина

Вокруг аварии на водопроводе, в результате которой поселок Куркиеки остался без воды, продолжают твориться странные дела.

Вчера вечером, в яму, которая образовалась в процессе работ по прокладке трубы, влетела легковая автомашина, сообщил паблик «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!».

Сейчас машина уже извлечена из канавы. Утверждается, что у места работ был размещен знак «Въезд запрещён». Движение под этот знак является нарушением правил.

Напомним, что «Петрозаводск говорит» писал об аварии в Лахденпохском районе Карелии.

Вчера утром, ООО «Автодороги-Питкяранта» начало производить работы по замене ливневой трубы на автомобильной дороге Куркиеки – Элисенвара. Действия выполнялись без согласования с местными органами самоуправления и коммунальными службами, в результате чего ковшом экскаватора была повреждена водопроводная труба, питающая поселок Куркиеки. Повреждение привело к прекращению снабжения населенного пункта холодной водой.

Сложность ремонта заключается в том, что повреждена пластиковая труба значительного диаметра, ремонтных комплектов для которой нет в открытом доступе. Они являются заказными позициями в специализированных торговых организациях Санкт-Петербурга. Ремонт обещают закончить сегодня утром.

Фото из группы «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!»