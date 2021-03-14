За минувшие сутки от внебольничной пневмонии в Карелии никто не умер

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5260 пациентов, 123 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Об этом сообщил региональный штаб по коронавирусу.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.