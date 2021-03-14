Еще две жизни унес коронавирус в Карелии

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает региональный штаб по коронавирусу. В Медвежьегорской ЦРБ скончалась жительница Петрозаводска 1952 года рождения, в Сортавальской ЦРБ скончалась жительница поселка Хелюля 1938 года рождения. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 106 человек. Из этого числа заболевших – 100 человек, из них 17 имеют симптомы средней тяжести, два человека в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 124 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6867,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2985,1 случая, по Северо-Западу – 5278,2.