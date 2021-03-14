«Широкая Масленица» будет сегодня гулять на площади Кирова

В 12.00 на площади Кирова в Петрозаводске начнутся гулянья в старых русских традициях – с представлением, играми, угощениями блинами и чаем, ярмаркой, песнями, танцами и обязательным обрядом сжигания чучела.

Ровно в полдень на большой сцене начнётся театрализованный пролог «Ух ты, Масленица!». Зрителей ждут концертные номера и конкурсы на протяжении всего праздника. Гостей будут развлекать скоморохи и творческие коллективы города. Среди участников – хор русской песни «Заонежские узоры», ансамбль «Карельский сувенир», ансамбль казачьей песни «Карусель», ансамбль русской песни «Катюша», а также Пабло Колладо с зажигательной танцевальной программой.

Самой крупной площадкой на празднике станет «Поляна рекордов». На ней пройдут соревнования в разнообразных шуточных номинациях. Жители и гости карельской столицы выберут лучших танцоров, померятся протяжностью крика, хваткостью, ловкостью, меткостью, силой, выносливостью, зоркостью, памятью, говорливостью, умением плести косы и многим другим.

Здесь же неизменный шеф-повар всех городских народных гуляний Антон Калинин попытается поставить рекорд по количеству приготовленных за праздник оладий. Для этого необходимо будет преодолеть планку в 5121 штуку. Промежуточные результаты будут постоянно озвучивать в течение всей программы. Фирменными «Ладушками-оладушками» с мёдом, джемом и дымком, приготовленными на огромной сковороде, будут угощать гостей праздника.

С 12.30 до 14.00 на площадке пройдут ежегодные соревнования среди городских кулинаров, профессионалов и любителей, «Ай да блин!». По традиции победителем станет тот, кто приготовит самую высокую горку блинов. Кроме того, лауреатов выберут номинациях «Самый вкусный блин с начинкой», «Самый толстый блин», «Самый тонкий блин» и «Самый кружевной блин».

На территории праздника установят разнообразные фотозоны, масленичные аттракционы для проверки силы, ловкости, меткости «Молодецкие потехи». «Весенняя ярмарка» предложит товары местных производителей, «Двор мастеровых» – изделия декоративно-прикладного и ремесленного творчества, в «Сытных рядах» можно будет купить блины, выпечку, сладости и чай.

Кроме того, в программе народного гулянья – «Выездной шуточный ЗАГС» для тех, кто хочет «узаконить» свои отношения на один день, и первый конкурс на лучшую самодельную самоварную куклу «Чайная дама». Экспонаты выставят в большом открытом шатре на всеобщее обозрение. В 14.00 состоятся награждения победителей праздничных состязаний. В 15.00 завершат гулянья «Жаркие проводы» – традиционное сжигание чучела Масленицы.

Участников воскресного праздника просят не забывать о безопасности: стоит помнить о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других противоэпидемиологических требований на массовых мероприятиях.