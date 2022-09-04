За месяц экотропу охраняемой территории посетили более 3 тысяч человек

В заповеднике «Костомукшский» обновили статистику посещений тропы «Удивительное рядом». Об этом рассказали в администрации охраняемой природной территории.

Так, с 1 по 31 августа было зарегистрировано 3015 посетителей.

«Самым пиковым днем посещений стало 20 августа – 355 человек. В этот день на вышке был диджейский сет. Цифры подтвердили, что такие мероприятия нужно проводить - горожанам нравится подобный формат музыкальных встреч»,

- поделились сотрудники заповедника. Фото: vk.com/kostzap.