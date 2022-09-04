04 сентября 2022, 14:02
Общество

В понедельник в Сегеже стартует отопительный сезон

Власти напоминают, что подключение к теплосети будет поочередным

О том, что в Сегеже в понедельник, 5 сентября, начинается отопительный сезон, сообщила глава муниципалитета Марина Гусева.

«В пятницу направили в Министерство строительства и ЖКХ региона ходатайство о начале отопительного сезона с 5 сентября. Управляющие компании уведомлены. Подключение будет поочередным»,

- отметила она.

Также Марина Гусева обратилась к горожанам с просьбой – во избежание внештатных ситуаций  не проявлять инициативу и не подклбчать самостоятельно дома к теплоносителю. Фото: pxhere.

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Метки: 
новости Карелии
отопительный сезон
Сегежа
самостоятельное подключение
теплосети