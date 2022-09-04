Привели в порядок еще один участок региональной автодороги

В Кондопожском районе отремонтирован еще один участок автодороги Гирвас-Юстозеро. Об этом сообщает местный паблик ВК.

На данном участке работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начались в мае. Подрядная организация с опережением графика отремонтировала дорожное покрытие на участке протяженностью 39 км.

«Изначально работы планировалось выполнить за два года, но благодаря вовремя проведенным контрактным процедурам и хорошим погодным условиям, на сегодняшний день они практически завершены. Нанесена разметка, остаются завершающие работы по вырубке растительности по обочинам и установке дорожных знаков»,

- сообщили в подрядной организации . Фото: vk.com/bkadkarelia.