04 сентября 2022, 13:45
Привели в порядок еще один участок региональной автодороги
На участке трассы Гирвас-Юстозеро осталось установить дорожные знаки
В Кондопожском районе отремонтирован еще один участок автодороги Гирвас-Юстозеро. Об этом сообщает местный паблик ВК.
На данном участке работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начались в мае. Подрядная организация с опережением графика отремонтировала дорожное покрытие на участке протяженностью 39 км.
«Изначально работы планировалось выполнить за два года, но благодаря вовремя проведенным контрактным процедурам и хорошим погодным условиям, на сегодняшний день они практически завершены. Нанесена разметка, остаются завершающие работы по вырубке растительности по обочинам и установке дорожных знаков»,
- сообщили в подрядной организации . Фото: vk.com/bkadkarelia.