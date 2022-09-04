04 сентября 2022, 11:29
Запущено мобильное приложение для упрощения проведения проверок
Пилотный проект по надзорной деятельности разработан Минэкономразвития совместно с Минцифры
Пилотный проект мобильного приложения для упрощения проведения проверок запущен в России. Систему планируют использовать для дистанционного контроля. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«Для региональных и муниципальных органов власти мобильное приложение будет бесплатным, поскольку оно централизованно сохраняет видеозаписи проверок, к которым можно вернуться в случае возникновения конфликтной ситуации или при намерении обжаловать результаты. Приложение будет доступно для установки на смартфон, планшет и компьютер»,
- отметил министр.
Дополним, что приложение, запущенное совместно с Минцифры, позволит упростить процедуру проведения проверок. Фото: pxhere.