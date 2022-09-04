04 сентября 2022, 11:29
Общество

Запущено мобильное приложение для упрощения проведения проверок

Пилотный проект по надзорной деятельности разработан Минэкономразвития совместно с Минцифры

Пилотный проект мобильного приложения для упрощения проведения проверок запущен в России. Систему планируют использовать для дистанционного контроля. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Для региональных и муниципальных органов власти мобильное приложение будет бесплатным, поскольку оно централизованно сохраняет видеозаписи проверок, к которым можно вернуться в случае возникновения конфликтной ситуации или при намерении обжаловать результаты. Приложение будет доступно для установки на смартфон, планшет и компьютер»,

- отметил министр.

Дополним, что приложение, запущенное совместно с Минцифры, позволит упростить процедуру проведения проверок. Фото: pxhere.

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