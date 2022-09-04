Росгвардейцы изъяли три единицы огнестрельного оружия

Сотрудниками и военнослужащими Управления Росгвардии Карелии совместно с полицейскими за прошедшую неделю проведено 205 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

«Добровольно были сданы две единицы оружия. Правоохранители составили 13 протоколов об административных правонарушениях. Изъято три единицы оружия»,

- сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росгвардии также напомнили, что лицензии и разрешения на приобретение, хранение, ношение и использование различных видов гражданского и служебного оружия и патронов к нему можно получить в региональном управлении. Фото: unsplash.