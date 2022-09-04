Пострадавшую от весеннего паводка дорогу отремонтируют осенью

На встрече председателя Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии Олега Полякова с дачниками разговор шел о проезде к СНТ «Волна», где в период весенних паводков была размыта дорога, разрушились два водопропуска, которые устанавливали собственники участков сами.

По поручению главы республики, который ранее встречался с жителями поселка, на ремонт проезда были выделены средства из резервного фонда. В течение лета специалисты провели геодезические работы и другие необходимые исследования, подготовили проектно-сметную документацию, рассказали в пресс-службе правительства.

Сейчас администрация Прионежского района заключает договор с подрядчиком, которому предстоит полностью заменить старые водопропуски, а также провести отсыпку. Стоимость работ составит 2,1 млн рублей. А для того, чтобы проезд к СНТ, который пока считается бесхозным, обслуживали регулярно, участники встречи договорились провести работу по передаче дороги в ведение муниципалитета. Фото: gov.karelia.ru.