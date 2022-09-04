В Карелии Диктант Победы прошел на 77 площадках

Карелия поддержала ежегодную историко-образовательную акцию Диктант Победы, которая приобрела уже международный характер. В этом году она прошла четвертый раз.

Для написания диктанта в республике были открыты 77 площадок в школах, библиотеках, культурно-досуговых учреждениях, рассказали в пресс-службе правительства региона. Кроме того, участвовать в диктанте можно было и онлайн.

Участники диктанта ответили на 25 вопросов. Впечатлениями поделился председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович. Он отметил, что в этот раз задания были сложнее, чем в предыдущие годы.

Дополним, что для написания «Диктанта Победы» были открыты более 18,7 тысячи площадок во всех регионах России и 45 странах мира. Итоги акции подведут в октябре. Победителям вручат билеты на Парад Победы на Красной площади. Фото: gov.karelia.ru.