Спасатели эвакуировали 42 человека из пяти дачных кооперативов

Из пяти садовых кооперативов – СНТ Ручеек, Волна, Светофор, Озерки, Ветерок – спасатели эвакуировали 42 человека, среди которых 12 детей. Об этом Центру управления регионом республики Карелия рассказал руководитель Главного управления МЧС России по Республике Карелия Владимир Бирючков.

По его словам, в субботу с утра стали поступать просьбы об эвакуации. Сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГПС Главного управления МЧС России по РК отвозили дачников с вещами до станции Деревянка, где они уже добирались домой самостоятельно на рейсовом автобусе. В общей сложности с 9 утра до 19:00 сделано 14 рейсов.

«В воскресенье планируем работать до тех пор, пока не перевезем последнего человека, попросившего об эвакуации. Думаю, люди будут, так как в понедельник начинается новая рабочая неделя»,

- рассказал Владимир Бирючков.

Напомним, днем ранее спасателям пришлось эвакуировать дачников из садоводческого товарищества «Ручеек-1» возле Орзеги. Люди оказались отрезаны от «большой земли», поскольку вышедшая из берегов речка повредила единственный местный мост. Фото: МЧС РК.