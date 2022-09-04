Асфальт уложен на 4 тысячах квадратных метрах Лососинского шоссе

Строительство нового участка Лососинского шоссе подошло к знаковому этапу – дорожники уложили почти 4 тысячи кв.м. асфальтового покрытия. Об этом рассказал министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Витор Россыпнов.

«Ввод в эксплуатацию новой дороги необходим для дальнейшего развития жилищного строительства и создает условия для освоения нового района, площадь жилья в котором превысит 250 тысяч квадратных метров»,

- отметил глава ведомства.

Кроме того, Россыпнов добавил, что до конца года дорожники завершат работы, необходимые для запуска рабочего движения по левой полосе от улицы Попова до улицы Чистая. Одновременно с этим будут заменены все коммунальные сети в границах строительства 4-полосной дороги. Полностью же объект будет сдан в конце следующего года. Фото: energy.gov.karelia.ru.