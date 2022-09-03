Картофель фри вернется во все рестораны «Вкусно – и точка»

Картофель фри появится во всех ресторанах сети в течение сентября, часть сырья будут завозить из-за рубежа, передает РИА Новости заявление компании, владеющей сетью предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка».

«Чтобы обеспечить наличие картофеля необходимых сортов, помимо работы с локальным поставщиком, мы стали импортировать часть необходимого для сети объема продукции. Палочки этого картофеля немного крупнее, и мы уже получаем положительные отзывы от гостей об их вкусовых качествах»,

- говорится в сообщении.

При этом отмечается, что данная продукция появится во всех точках сети в течение сентября. Фото: pxhere.