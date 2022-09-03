03 сентября 2022, 15:22
В каких районах Карелии ожидаются отключения от электроснабжения
Энергетики продолжают подготовку ЛЭП и подстанций к зимнему сезону
Прионежская сетевая компания проводит ремонтные работы по подготовке объектов к зимнему периоду. В связи с чем энерегетики предупреждают потребителей о возможных отключениях электропитания с 5 по 11 сентября.
Калевальский национальный район:
- 7 сентября с 9.00 до 13.00. Поселок Боровой: улица Гористая (дома 18, 16, 16-А, 14, 14-А).
- 8 сентября с 9.00 до 9.30 и с 15.00 до 16.00, 9 сентября с 10.00 до 10.30 и с 13.00 до 14.00. Поселок Калевала: улицы Гагарина, Северная, Студенческая, Полевая, Советская (частично). Переулок Сампо.
Кемский муниципальный район:
- 5, 7 и 9 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Свободы, Кирпичная, Труда.
- 6 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Гористая.
- 6 сентября с 10.00 до 14.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Советская, Павлика Морозова. Красноармейская, Ломоносова, Чапаева, Северная, Речная, Пионерская.
- 7 сентября с 9.00 до 17.00. Деревня Поньгома.
- 7 сентября с 10.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Подужемская (дома 12-31), Октябрьская (дома 9-27), Железнодорожная, Полярная (дома 5-7), Кирова (дома 8-26), Калинина (дом 6).
- 8 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Поморская, Ленина (дома 46, 48).
- 9 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Подужемская (дома 12-31).
Лоухский муниципальный район:
- 6 и 8 сентября с 10.00 до 14.00. Поселки Плотина, Чкаловский.
- Медвежьегорский муниципальный район:
- с 5 по 7 сентября с 10.00 до 17.00. Деревня Сергиево.
Прионежский муниципальный район:
- 5 и 6 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа; местечко Сургуба: СНТ «Ринда».
- с 5 по 9 сентября с 9.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Привокзальная, Новинка, Мира, Заречная. Переулки Радужный, Садовый, Школьный. Здания хлебопекарни, амбулатории, детского сада № 19 «Солнышко», модульной котельной, ООО «ТД Северянка».
- с 5 по 9 сентября с 9.00 до 17.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Березка-2», «Виктория», «Елочка», «Озерки», «Ветерок», «Светофор», «Строитель», «Мелодия». Местечко Елчезеро.
- 6 и 7 сентября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Пионерская.
- 9 сентября с 10.00 до 16.00. Местечки Сургуба, Урозеро; деревни Намоево, Порожки.
Пряжинский национальный район:
- С 5 по 9 сентября с 9.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Заводская, Шоссейная, Шуйская, Новореченская, Заречная. Переулки Зеленый, Юбилейный.
- 9 сентября с 10.00 до 16.00. Деревни Нижние Виданы, Верхние Виданы. Станция Падозеро. Местечко Падозеро: 33 км, 28 км.
Сегежский муниципальный район:
- 5 и 6 сентября с 9.00 до 15.00. Поселок Надвоицы: улицы Лесная, Южная, Скалистая, Каменистая, Карельская, Зеленая, Водников, Набережная, Новая, Подхозная, Старая деревня, Новая деревня.
- 5 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Кяргозеро.
- 6 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Лососий Порог. Окрестности поселка Лососий Порог: СОТы «Смородина», «Радуга».
- 8 и 9 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Надвоицы: улица Спиридонова (дома 1-25). Фото: vk.com/club_ores.