В каких районах Карелии ожидаются отключения от электроснабжения

Прионежская сетевая компания проводит ремонтные работы по подготовке объектов к зимнему периоду. В связи с чем энерегетики предупреждают потребителей о возможных отключениях электропитания с 5 по 11 сентября.

Калевальский национальный район:

7 сентября с 9.00 до 13.00. Поселок Боровой: улица Гористая (дома 18, 16, 16-А, 14, 14-А).

8 сентября с 9.00 до 9.30 и с 15.00 до 16.00, 9 сентября с 10.00 до 10.30 и с 13.00 до 14.00. Поселок Калевала: улицы Гагарина, Северная, Студенческая, Полевая, Советская (частично). Переулок Сампо.

Кемский муниципальный район:

5, 7 и 9 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Свободы, Кирпичная, Труда.

6 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Гористая.

6 сентября с 10.00 до 14.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Советская, Павлика Морозова. Красноармейская, Ломоносова, Чапаева, Северная, Речная, Пионерская.

7 сентября с 9.00 до 17.00. Деревня Поньгома.

7 сентября с 10.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Подужемская (дома 12-31), Октябрьская (дома 9-27), Железнодорожная, Полярная (дома 5-7), Кирова (дома 8-26), Калинина (дом 6).

8 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Поморская, Ленина (дома 46, 48).

9 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Подужемская (дома 12-31).

Лоухский муниципальный район:

6 и 8 сентября с 10.00 до 14.00. Поселки Плотина, Чкаловский.

Медвежьегорский муниципальный район:

с 5 по 7 сентября с 10.00 до 17.00. Деревня Сергиево.

Прионежский муниципальный район:

5 и 6 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа; местечко Сургуба: СНТ «Ринда».

с 5 по 9 сентября с 9.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Привокзальная, Новинка, Мира, Заречная. Переулки Радужный, Садовый, Школьный. Здания хлебопекарни, амбулатории, детского сада № 19 «Солнышко», модульной котельной, ООО «ТД Северянка».

с 5 по 9 сентября с 9.00 до 17.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Березка-2», «Виктория», «Елочка», «Озерки», «Ветерок», «Светофор», «Строитель», «Мелодия». Местечко Елчезеро.

6 и 7 сентября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Пионерская.

9 сентября с 10.00 до 16.00. Местечки Сургуба, Урозеро; деревни Намоево, Порожки.

Пряжинский национальный район:

С 5 по 9 сентября с 9.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Заводская, Шоссейная, Шуйская, Новореченская, Заречная. Переулки Зеленый, Юбилейный.

9 сентября с 10.00 до 16.00. Деревни Нижние Виданы, Верхние Виданы. Станция Падозеро. Местечко Падозеро: 33 км, 28 км.

Сегежский муниципальный район: