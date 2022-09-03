Размер талии влияет на работу сердца

Какой размер талии неопасен для здоровья, рассказал заведующий кафедрой кардиологии Уральского государственного медицинского университета, действительный член РАЕН, профессор, заслуженный врач России Ян Габинский в интервью изданию URA.RU.

«Есть определенная корреляция, если у человека талия больше, то у него есть метаболический синдром, то есть ожирение, и это негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Проводили такие исследования. Это называется «синдром ремешка». Когда человек носит ремень, и вдруг ему начинает не хватать дырочек, это уже плохо. А если наоборот они постепенно уменьшаются, то это хорошо. Считается, что мужчин опасно иметь объем талии более 102 см, а женщинам более 88 см»,