Молодым журналистам Карелии предложили написать о маршале

Петрозаводский Музей Победы пригласил начинающих корреспондентов республики принять участие во Всероссийском конкурсе молодых журналистов «Памяти героев». Творческое состязание приурочено к 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Ивана Конева. Работы принимаются до 15 октября.

«Принять участие предлагается школьникам и студентам от 14 до 25 лет. Они могут выбрать одну из двух номинаций: интервью или репортаж. Можно побеседовать с родственниками маршала, с ветеранами, воевавшими под его командованием, создателями музеев, мемориалов, интернет-порталов, посвященных полководцу, пообщаться с историками и записать их мнение о роли военачальника в событиях тех лет»,

- рассказали организаторы.

Работы принимаются до 15 октября. А с 1 по 10 декабря на сайте музея состоится онлайн-голосование за «Приз зрительских симпатий». Результаты конкурса будут опубликованы 20 декабря. О дате награждения сообщат дополнительно. Фото: pxhere.