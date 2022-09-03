03 сентября 2022, 10:47
1200 водителей получили штраф за разговор по телефону за рулем
Автоинспекторы продолжают фиксировать подобные нарушения
С начала года в Карелии автоинспекторами зафиксировано порядка 1200 водителей, которые вели разговоры по телефону во время движения, рассказали в пресс-службе ГИБДД.
Последний из подобных случаев произошел в Кондопоге. Нарушителем правил оказался владелец автомобиля «Форд».
«Использование телефона водителем во время движения авто, не оборудованного специальным техническим устройством для этих целей, согласно статье 12.36.1. КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей»,
- напомнили в ведомстве. Фото: unsplash.