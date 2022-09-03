Карелия получит федеральные деньги на ликвидацию свалок

Более четверти российских регионов получат средства на ликвидацию незаконных свалок. Распоряжения о финансировании подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает объясняем.рф.

Предпринятые меры позволят уже в этом году начать работу в 29 городах 19 российских регионов, среди которых и Карелия. В список вошли также Башкирия, Чечня, Забайкальский край, Белгородская, Воронежская, Калининградская, Липецкая, Ростовская и Ульяновская области.

К концу 2024 года планируется рекультивироввать 483,6 га земли, где сейчас располагаются свалки. В ближайшие три года на эти цели в рамках федерального проекта «Чистая страна» правительство выделит более 9,3 млрд рублей. Фото: unsplash.