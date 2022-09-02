В воскресенье в Петрозаводске будет работать «Сбормобиль»

В воскресенье, 4 сентября, «Сбормобиль» выйдет на обычный маршрут. В расписании – 23 остановки в разных районах Петрозаводска. Волонтеры будут принимать у горожан вторсырье.

«С августа изменилось расположение точки приема возле ТРЦ «Тетрис» - фургон будет останавливаться на парковке, но чуть дальше обычного»,

- напоминают организаторы.

Полный список вторсырья, которое можно сдать на переработку, опубликован в группе ВК. Организаторы также напоминают, что передать приюту для животных корм, лекарства, ветошь и прочее можно в специально организованных для этого пунктах. Фото: pxhere.