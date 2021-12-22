За агрессивную езду россиян теперь смогут посадить на срок до 3-х лет

Госдума 22 декабря приняла во втором и сразу в третьем чтениях закон об уголовной ответственности для злостных нарушителей ряда правил дорожного движения. В первом чтении документ одобрили накануне, пишет «Российская газета».

Согласно поправкам, уголовная ответственность теперь предусмотрена за превышение скорости более чем на 60 км/ч, а также за выезд на встречную полосу либо на трамвайные пути встречного маршрута.

Но она наступит только если допустивший их автомобилист раньше дважды понес административное наказание за подобные правонарушения, и его лишили прав.

В этом случае суд может его оштрафовать на сумму от 200 тысяч до 300 тысяч рублей либо лишить свободы сроком до двух лет.

Если автолюбителя ранее судили по этой статье, и он снова допустит нарушение, штраф составит уже от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы увеличится до трех лет. // Фото: mir-da.ru