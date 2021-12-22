В Карелии начнут ремонтировать «сталинки»

В 2022 году в Карелии приступят к капитальному ремонту домов, построенных в пятидесятые годы — так называемых «сталинок». Об этом рассказал министр строительства республики Виктор Россыпнов во время заседания правительства.

Россыпнов отметил, что планируется отремонтировать сто домов. 36 из них уже признаны пригодными к ремонту, по семидесяти идут обследования. Это потребует серьезных капиталовложений.

По словам министра, сейчас на счетах Фонда капитального ремонта 5,8 миллиарда рублей. Виктор Россыпнов напомнил: Фонд неоднократно упрекали в том, что собранные с населения средства не расходовались. Однако, как объяснили в правительстве, это было вызвано долгой процедурой исключения из программы капремонта аварийных домов. В результате за несколько лет были признаны аварийными две тысячи домов. (фото google.com)