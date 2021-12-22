Расписание пригородных поездов в Карелии изменится в праздники

На новогодние и рождественские праздники изменится расписание пригородных поездов. Изменения касаются поездов, которые курсируют в Мурманской области и Карелии, уточнили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Пассажиров предупреждают, что не будут курсировать:

п. № 6656 (30 декабря, 1, 8 января) Суккозеро – Лендеры;

п. № 6655 (30 декабря) Лендеры – Суккозеро;

п. № 6659 (2, 6 января) Лендеры – Суккозеро;

п. № 6658 (6 января) Суккозеро – Лендеры;

п. № 6657 (6 января) Лендеры – Суккозеро;

п. № 6372 (31 декабря) Петрозаводск – Медвежья Гора;

п. № 6373 (31 декабря) Петрозаводск – Свирь;

п. № 6371 (1 января) Медвежья Гора – Петрозаводск;

п. № 6374 (1 января) Свирь – Петрозаводск;

п. № 6369 (1 января) Мурманск – Апатиты.

Железнодорожники предупредили, что будут назначены поезда:

п. № 6656 (29 декабря, 3, 9 января) Суккозеро – Лендеры;

п. № 6655 (29 декабря) Лендеры – Суккозеро;

п. № 6657 (3, 9 января) Лендеры – Суккозеро;

п. № 6658 (3, 9 января) Суккозеро – Лендеры;

п. № 6659 (3, 7, 9 января) Лендеры – Суккозеро;

п. № 6378 (31 декабря) Петрозаводск – Медвежья Гора;

п № 6377 (31 декабря) Медвежья Гора – Петрозаводск;

п. № 6375 (31 декабря) Петрозаводск – Свирь;

п. № 6376 (31 декабря) Свирь – Петрозаводск;

п. № 6369 (2,9 января) Мурманск – Апатиты;

п. № 6370 (8 января) Апатиты – Мурманск. (фото pixabay.com, holzijue)