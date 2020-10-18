Юрий Быков может выбрать Карелию для съемок нового фильма «Хозяин»

Карелия может стать местом съемок нового фильма режиссера Юрия Быкова, известного по картинам «Дурак», «Завод», «Сторож», «Майор» и другим. Такое предположение появилось в паблике «Союза кинематографистов Республики Карелия».

На прошлой неделе в регионе побывали члены съемочной команды Быкова - оператор-постановщик Вячеслав Лисневский и художник-постановщик Артем Кузьмин. По информации паблика, члены команды режиссера выбирали локации для нового фильма «Хозяин». Их интересовали индустриальные пейзажи, мосты и заброшенные строения.

Вместе с членами Союза кинематографистов Карелии они выбрали несколько подходящих локаций в Прионежском, Пряжинском и Кондопожском районах. Они посетили Соломенное, Чертов стул, Заозерье, Кондопогу и деревню Горка, сделали пару остановок на реке Шуя.

«Станет ли Карелия местом съемок крупного международного проекта, будет известно уже скоро - съемки планируют начать в октябре этого года. Но пока наша природа и индустриальные пейзажи команде точно пришлись по душе»,

- отмечают в Союзе кинематографистов.

Новая лента «Хозяин» Юрия Быкова - крупный международный проект. В нем будут задействованы Швейцария, Франция, Мексика и Великобритания. Центральной темой картины станет противостояние человека и системы.

Ранее сообщалось, что в Сортавале будут снимать фильм о крушении инопланетного корабля с Мариной Александровой в главной роли. Кроме того в Лахденпохском районе снимают сериал под названием «Выжившие». А сериал «Эпидемия», рассказывающий, как на фоне глобальной эпидемии группа москвичей пробирается в Карелию, чтобы спрятаться от угрозы на острове посреди Вонгозера, оценил писатель Стивен Кинг и уже вошел в десятку лучших на Netflix. «Петрозаводск говорит» ранее подробно разбирался как с коллизиями весьма нетрадиционного сюжетного хода, так и с мотивами режиссера, выдавшего зрителям щедрую порцию шок-контента. А в декабре зрители увидят фильм-катастрофу Алексея Нужного «Огонь», съемки которого также проходили в Карелии.

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