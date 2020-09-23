23 сентября 2020, 16:02
В Карелии снимут фильм о крушении НЛО
Главную роль в фантастической картине исполнит известная актриса Марина Александрова
Карелия снова превратится в площадку для съемок кино. В конце сентября в Сортавале планируют снимать художественный фильм «Инопланетянка» с Мариной Александровой в главной роли. Режиссером-постановщиком станет Аксинья Гог.
Как сообщается в паблике администрации Сортавальского поселения, по сценарию происходит крушение инопланетного корабля. Выжившая в крушении инопланетянка падает на Землю. Героиню «поражает красота природы, чистый воздух, вода, растения, животные, злость депутатов и доброта простых землян».
Съемки будут проходить на территории Сортавалы, горе Паасо, в Рускеале и других природных объектах. Из-за съемочного процесса в столице Приладожья могут кратковременно перекрывать проезды или части улиц.