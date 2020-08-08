Актриса Марина Александрова поделилась своими фото из Карелии

Актриса Марина Александрова поделилась в Instagram серией своих фотографий с отдыха на Валааме в Карелии, сообщает сайт журнала "Телепрограмма".

На одном из снимков можно увидеть ее мужа режиссера Андрея Болтенко. Звезда, надо отметить, крайне редко публикует фото любимого человека в Сети.

Напомним, что впервые со своим будущим мужем Марина Александрова познакомилась еще в 2006 году во время сочинского фестиваля «Пять звезд». Правда, тогда их встреча ничем не завершилась. С режиссером она стала вместе жить с 2011 года. Примерно через год она родила от него сына Андрея, после чего состоялась их свадьба с Болтенко и венчание. В 2015 году у пары на свет появилась дочь Екатерина.

«На природе самый лучший отдых», «Вы очень красивая, Марина», «Какие милые и красивые фотографии получается с вашего отдыха в Карелии», «Марина, вы наша любимая и самая лучшая актриса. Счастья вам», — отметили в комментариях пользователи.

Творчество

Марина Александрова начала сниматься, будучи еще студенткой Щукинского училища. В 2000-м году она исполнила небольшую роль дочери Столыпина в сериале "Империя под ударом". Через год она сыграла первую главную роль – Аню в картине Андрея Разенкова "Северное сияние", где ее партнером был Александр Збруев.

В начале 2000-х Александрова начинает много сниматься. С ее участием выходят сериалы "Азазель", "Бедная Настя", "Звезда эпохи", "Котовский", "МУР", "Мосгаз", "Палач", "Паук", и другие. Об актрисе много говорят, все отмечают ее обаяние и невероятную органичность в кадре. На нее обращают внимание зарубежные режиссеры и приглашают в свои проекты. Она играет в картине Ежи Гоффмана "Когда солнце было Богом", "И шел поезд" Георгия Шенгелая, "Облако над холмом" Микио Сато.

В 2014 году на телеканале "Россия" состоялась премьера сериала "Екатерина", рассказывающего историю жизни великой российской императрицы Екатерины II. Главную роль в картине исполнила Марина Александрова, а ее партнерами стали актеры Юлия Ауг, Александр Яценко, Алексей Воробьев, Владимир Меньшов, и другие известные актеры.

Одна из ярких работ актрисы последнего времени – роль Марины Сергеевны Былинкиной, преподавательницы, «диссидентки» и любовницы опального мэра в российском комедийном телесериале «Домашний арест», где она сыграла с такими известными актерами как Павел Деревянко, Александр Робак, Сергей Бурунов, Роман Мадянов, Светлана Ходченкова.