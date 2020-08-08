Ретро-автомобили покажут в Олонце

Колонна классических автомобилей путешествует вокруг Ладожского озера в рамках спортивно-туристского мероприятия «Ладога Фест».

Автопробег на ретро-автомобилях начал свой путь в поселке Орехово в Ленобласти и добрался до Карелии. 7 августа несколько автомобилей проследовали транзитом через Лахденпохья, сегодня автомобили прибыли в Сортавалу, а 9 августа их увидят в Олонце. С 9 до 11 часов утра колонна ретро-авто выстроится на городской площади Олонца.

«Каждый автомобиль снабжен информационными табличками для зрителей, где указаны интересные факты из жизни экипажа и машины. Участники автопробега посетят Олонецкий национальный музей и отправятся дальше по маршруту автопутешествия «Karjala», - сообщается на официальной странице Олонецкого района.

Фото: vk.com