Съемки сериала «Выжившие» проходят в Карелии

В Лахденпохском районе Карелии идут съемки сериала под названием «Выжившие».

«Сегодня возле кирхи в Лумиваара снимали кино. Был первый съемочный день. Снимали там, как после пандемии голодные люди нашли корову»,

– пишет паблик «ЛахденпохьЯ – НАВСЕГДА!».

Одну из эпизодических ролей сыграла местная красавица.

«Сегодня наша красавица-кормилица Ночка, приняла участие в съемках фильма в п.Лумиваара. Фильм снимают про мародеров, название его «Выжившие». Целый день она снималась как настоящая актриса»,

– пишет хозяйка коровы Елена Жамгарян (Антонова).

На своей странице она выложила видео со съемок фильма. Вот несколько из них.

Съемки драматического триллера «Выжившие» режиссера Андрея Прошкина о постапокалиптическом мире будущего стартовали в середине сентября, сообщает vokrug.tv. Сюжет рассказывает о людях, которые чудом уцелели после падения цивилизации. Странный вирус поразил человечество: внедряясь в мозг, он захватывает область, отвечающую за сон. Человеку надо постоянно бодрствовать, иначе даже легкая дремота грозит ему смертью.

Избежать заражения удалось лишь немногим, однако вместо того, чтобы объединиться, люди начинают между собой войну при дележке оставшихся ресурсов: они охотятся за продуктами из супермаркетов, бензином и водой.

Главные роли в картине исполняют Артур Смольянинов, Анна Слю и Алексей Филимонов. Премьера сериала запланирована на 2021 год.

Главное фото с kino-teatr.ru