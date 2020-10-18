Школьникам Карелия предложили нарисовать «Елку Победы»

Всероссийский детский конкурс «Нарисуй «Елку Победы» стартовал 15 октября. Дети от 7 до 17 лет могут стать авторами коллекционных новогодних открыток. Для участия нужно заполнить электронную заявку. Рисовать можно в любой технике.

Организаторы предложили школьникам пофантазировать на тему подготовки к встрече победного 1945 года. Участники могут нарисовать, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. При этом рисунки должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику.

Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. Если в основу открытки легла семейная история, то участник может сопроводить рисунок рассказом об изображенном событии.

Детские работы будут принимать на конкурс до 25 ноября. Работы будут оцениваться по трем возрастным номинациям: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. Имена лауреатов станут известны 7 декабря. А рисунки девяти победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток. (фото на главной firestock.ru)