Черную комедию снимают в Карелии

Съемки черной комедии на тему инвалидности начались в Карелии, сообщает министерство культуры республики.

Режиссер короткометражки «Кормушка» Владимир Рудак немного рассказал о замысле будущего фильма: «Молодой человек идет знакомиться с родителями своей девушки, не подозревая, что за встреча его ожидает».

Съемки проходят в Петрозаводске. Основные роли исполняют артисты театров – Ольга Саханова, Влад Тимонин, Глеб Германов и Юлия Прохорова, Виктория Бикетова.

Кинокартина «Кормушка» говорит о неудобной для многих теме на языке черной комедии. Характеры героев, манера съемки, антураж сцен и яркие фразы позволяют по-другому взглянуть на инвалидность. (фото пресс-центр министерства культуры РК)