Стартовала программа подготовки этнофестиваля «Земля Калевалы»

Организационный комитет дал старт подготовке программы XV юбилейного этнофестиваля «Земля Калевалы», сообщает сайт Новости Выборгского района Санкт-Петербурга.

По сложившейся традиции, в конце сентября, стартует обширная конкурсная программа, начинается формирование научно-деловой, интерактивной и концертно-выставочной программы, которая пройдет в феврале-мае на площадках Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Церемония открытия Этнофестиваля и награждение лауреатов состоится в Санкт-Петербурге 26 февраля 2021 года.

Организационный комитет открывает прием заявок на участие в конкурсной, научно-деловой и параллельной программе Этнофестиваля.

Для этого достаточно зайти на официальный сайт www.kalevala-fest.ru - выбрать в разделе "Принять участие" интересующий конкурс - заполнить простую анкету и приложить работу.

После загрузки работы, на электронную почту участника придет именной сертификат. В программе Этнофестиваля каждый найдет для себя интересное направление:

- Конкурс детского творчества "Калевала - страна солнца" будет интересен дошколятам и школьникам;

- Конкурс дизайна "ЭТНОмотив" станет творческой площадкой для воплощения креативных идей как молодых, так и опытных дизайнеров;

- Фотоконкурс "Лики земли карельской" традиционно вызывает у мастеров и любителей фотографии, неравнодушных к природе Карелии;

- Конкурс "ЭТНОтур" уже третий год подряд проводится для представителей туристической индустрии Северо-Запада.

- участие в научно-деловой программе позволит представить свой проект или исследовательское направление, а также опубликовать тезисы в сборнике.

Прием работ осуществляется до 10 февраля 2021 года.

Сайт: www.kalevala-fest.ru, официальная информационная группа: https://vk.com/kalevala_fest.

Изображение с сайта Новости Выборгского района Санкт-Петербурга