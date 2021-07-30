30 июля 2021, 10:16
Происшествия

Юный велосипедист сбит автомобилем в Карелии

В ГИБДД призывают родителей поговорить со своими детьми о правилах безопасного поведения на дороге

Вечером 29 июля в Костомукше семилетний ребенок попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, инцидент произошел в 19 часов на проспекте Горняков. Юный велосипедист был сбит легковым автомобилем. В результате происшествия ребенок получил травмы. Ему была оказана медицинская помощь. Обстоятельства ЧП выясняются.

В ГИБДД призвали родителей провести беседу со своими детьми о правилах безопасного поведения на дороге.

С начала года в Карелии под колесами оказались 14 велосипедистов. Двое из них погибли. Фото ГИБДД

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Метки: 
Костомукша
ГИБДД
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