Житель Кондопоги собрал дома вечеринку и был обворован

В полицию Кондопоги обратился местный житель. Он заявил о краже ноутбука стоимостью 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как выяснили правоохранители, потерпевший собрал у себя вечеринку. В числе гостей оказался его 37-летний приятель. По версии следствия, он дождался, пока хозяин отправится спать, после чего забрал гаджет и пошел к себе домой. Ноутбуком мужчина планировал пользоваться самостоятельно. Когда к нему пришли полицейские, он добровольно вернул им похищенное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Фото pixabay.com/EvgeniyaVo